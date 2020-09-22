РИАМО - 22 сен. В Подмосковье и столице во вторник ожидается переменная облачность, будет без осадков, а температура воздуха поднимется до 21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градус, по области - 16-21 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит около 50%.