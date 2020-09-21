РИАМО - 21 сен. Более 7,9 миллиона рублей отсрочки платежей за аренду зданий и земельных участков в муниципальной собственности и неразграниченных земель предоставили подмосковным предпринимателям за минувшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Общая сумма платежей, которые будут погашены в 2021-2022 годах, составила 254,7 миллиона рублей. Отсрочку по оплате получили арендаторы, чей бизнес пострадал от распространения коронавирусной инфекции.

«В адрес муниципальных образований Подмосковья поступили порядка 2 тысяч заявок от представителей бизнеса, по которым пандемия ударила больше всего. На настоящий момент рассмотрены и уже оформлены отсрочки по 615 договорам аренды муниципального имущества и областной земли, и работа продолжается. Наибольшее количество отсрочек предоставили городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Ступино, Дмитровский и Одинцовский», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021-2022 годах. С 1 марта и до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% от арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности и до 1 октября – 50% от арендных платежей.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

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- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.