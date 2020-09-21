РИАМО - 21 сен. Тверской районный суд вынес приговор по фактам незаконного производства абортов в помещении на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме того, суд также признал Столбовскую виновной в производстве абортов лицом без высшего медобразования соответствующего профиля.

«Столбовская сдала принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения на 3-й Тверской-Ямской улице в городе Москве ООО «Евроклиник», генеральным директором которой является Айдемиров, для оказания медицинских услуг по акушерству и гинекологии (в том числе по искусственному прерыванию беременности). Айдемиров выполнял функции администратора клиники, встречая посетителей и направляя их к Столбовской для оказания медпомощи», - говорится в сообщении.

При этом Столбовская не являлась квалифицированным врачом-гинекологом и в целом в штате ООО «Евроклиник» не было медицинских работников, имеющих соответствующую квалификацию.

Потерпевшими по уголовному делу признали трех женщин, одна из которых на момент совершения аборта была несовершеннолетней.

«Наталье Столбовской назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде 3,5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - заключается в сообщении.