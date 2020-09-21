РИАМО - 21 сен. Компания «Рускан» из Дмитровского округа отгрузила первую партию кормов для животных в Швецию, Финляндию и Данию, всего производитель намерен поставить в страны Евросоюза 22 тонны продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

АО «Рускан» экспортирует продукцию под брендом Royal Canin в страны дальнего зарубежья с 2004 года.

«Работа на заводе практически не останавливалась даже во время пандемии. В то время как большинство производителей-конкурентов в европейских странах свою деятельность приостановили», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Благодаря непрерывной работе подмосковной компании удалось удовлетворить спрос в кормовом сегменте не только в России, но и за рубежом.

На предприятии в Дмитровском округе выпускают 574 вида продуктов. Фабрика прошла сертификацию на экспорт в страны Таможенного союза, Евросоюза, Китай, Турцию и Индию.​