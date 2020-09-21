РИАМО - 21 сен. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева с недвижимостью в Москве, сообщается на сайте ведомства.

«Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров», - говорится в сообщении.

Предполагается, что адвокат обманным путем прописался в квартире семьи, а после приватизировал жилплощадь.

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса сроком на один год. Нарекания к Пашаеву возникли после того, как он представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.