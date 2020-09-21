РИАМО - 21 сен. За лето на поездах ЦППК перевезли свыше 140 тысяч велосипедов, наибольшей популярностью услуга пользовалась на Ярославском направлении, где провезли более 30 тысяч велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«На втором Казанское направление – более 26 тысяч. Замыкает тройку лидеров Курское – почти 14 тысяч», - говорится в сообщении.

Всего с начала года пассажиры ЦППК совершили более 195 тысяч поездок с велосипедами. Чаще всего двухколесный транспорт перевозили в июле – почти 87 тысяч перевозок, реже всего в апреле – более 12 тысяч.

«Для удобства пассажиров провоз в границах МЦД бесплатный в любое время. Для этого достаточно оформить бесплатный билет в кассах на станциях и в билетных автоматах», - говорится в сообщении.

Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях. Такая возможность есть во время меньшего пассажиропотока днем и после 21:00.

В остальное время стоимость билета для провоза двухколесного транспорта 60 рублей – при дальности пути до 100 км и 120 рублей – при дальности пути более 100 километров.