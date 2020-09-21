РИАМО - 21 сен. Пассажиры автобусов «Мострансавто» могут бесплатно перевозить с собой собак карликовых пород и собак-поводырей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак», - говорится в сообщении.

Для других животных и птиц необходимо иметь специальные клетки, сумки, переноски или контейнеры. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту. Проезд таких животных оплачивается согласно тарифу на провоз ручной клади.

Так, по городу стоимость перевозки животного составляет 35 рублей. В пригороде она зависит от расстояния: при поездке до 25 километров — 35 рублей, 25-50 километров — 70 рублей, 50 километров и более —105 рублей.