РИАМО - 21 сен. С 15 по 20 сентября в городском округе Серпухов прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было организовано 49 торговых мест и продано 1 150 килограммов фруктов и овощей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Ассортимент «Ценопада», как и пул участников ярмарки, постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей», - отметил Разин.
За эти выходные на ярмарке было продано рекордное количество овощей и фруктов.
Хорошие продажи обусловлены привлекательной ценой на продукты. Много позиций попало в категорию «ценопадный продукт» - скидка до 70%.
Кроме того, большой популярность у покупателей пользовался мед. Реализовано 250 килограммов. Хорошо продавались также соленья и мясные изделия – по 230 килограммов.
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