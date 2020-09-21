РИАМО - 21 сен. С 15 по 20 сентября в городском округе Серпухов прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было организовано 49 торговых мест и продано 1 150 килограммов фруктов и овощей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Ассортимент «Ценопада», как и пул участников ярмарки, постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей», - отметил Разин.

За эти выходные на ярмарке было продано рекордное количество овощей и фруктов.

Хорошие продажи обусловлены привлекательной ценой на продукты. Много позиций попало в категорию «ценопадный продукт» - скидка до 70%.

Кроме того, большой популярность у покупателей пользовался мед. Реализовано 250 килограммов. Хорошо продавались также соленья и мясные изделия – по 230 килограммов.