РИАМО - 21 сен. Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам музея-заповедника П. И. Чайковского, который расположен в подмосковном Клину, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского», - говорится в документе.

Дом-музей Чайковского в Клину является одним из старейших мемориальных музеев мира. Сегодня это центр изучения, сохранения и популяризации творческого наследия великого композитора.

Музейный комплекс включает мемориальный дом и парк с усадебными постройками, а также выставочные пространства, концертный зал на 300 мест, территории усадеб Демьяново, Майданово и Фроловское.