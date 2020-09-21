РИАМО - 21 сен. Московская область привлекает любителей гольфа и профессионалов своей богатой инфраструктурой для тренировок, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе состоялся фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Соревнования прошли в трех дисциплинах: гольф, керлингольф и шахматы. Основное состязание развернулось между командами по четыре человека, каждая из которых состояла из спортсмена-профессионала и трех любителей.

«Гольф – очень динамично развивающийся вид спорта, и Московская область богата гольф-полями. Ни в одном другом субъекте Российской Федерации такого количества полей для гольфа нет, поэтому все любители гольфа вне зависимости от их уровня приезжают в Подмосковье. Турнир «Сильные фигуры» как раз это и демонстрирует», - отметил министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что в Подмосковье работают отделения спортивных школ, где тренируются юные гольфисты. Для спортсменов созданы необходимые условия.

«В Дмитрове тренируются члены сборной Московской области и Российской Федерации по гольфу, поэтому можно сказать, что отсюда в России начинается гольф», - добавил Терюшков.

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