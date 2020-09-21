РИАМО - 21 сен. Инициатива об увеличении размера пособия для безработных россиян с детьми может быть утверждена, если ее одобрят представители работодателей, профсоюзов, федеральное правительство и Госдума, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить пособие для безработных граждан с детьми и сделать его бессрочным. Такое пособие в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка начали выплачивать в РФ в апреле этого года в качестве поддержки в период пандемии коронавируса.

«Я поддерживаю такое предложение Федерации независимых профсоюзов России, а тем более сама являюсь профсоюзным лидером. <…> Мы должны думать о будущем и чтобы дети нормально питались и развивались. Поэтому нужно повышать размер выплаты», — сказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, предложение повысить выплаты безработным гражданам с детьми должно обсуждаться российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители работодателей, профсоюзы и правительство.

«В этом случае для реализации соглашения потребуется законодательная инициатива. Я уверена, что оно будет поддержано всеми фракциями Госдумы», — заключила Бессараб.

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21 СЕНТЯБРЯ

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