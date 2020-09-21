РИАМО - 21 сен. Возгорание произошло в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза на Яузской аллее в Москве, огонь оперативно потушили, пострадавших нет, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Был вызов по данному адресу. Работы были завершены в 20:12. Было загорание личных вещей на площади около двух квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях безопасности персонал медучреждения провел эвакуацию пациентов.