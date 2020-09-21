РИАМО - 21 сен. Подросток 2009 года рождения попал в больницу после того, как поиграл с макетом гранаты, который накануне подарил ему отец, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, в одну из столичных детских больниц поступил ребенок. Он получил множественные ссадины в области лица, туловища и верхних конечностей.

«Установлено, что отец ребенка, находясь в одном из магазинов, купил макет-игрушку гранаты и в этот же день подарил ее сыну. При использовании данного макета мальчик выдернул чеку, после чего произошел хлопок, ребенок получил повреждения кожных покровов», - говорится в сообщении.

Следователи проводят действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Также разыскивают производителя данного товара, распространяемого в супермаркетах.