РИАМО - 21 сен. Девелопер «Группа ЛСР» задает тренд на строительство новых жилых комплексов со всей необходимой для жизни социальной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Во всех московских ЖК компании в пешей доступности находятся образовательные учреждения, дворы без машин, магазины и кафе, а также благоустроенные пространства для отдыха. Так, в рамках концепции «все включено» в составе двух своих ЖК в столице («ЗИЛАРТ» и «Лучи») «Группа ЛСР» осуществляет строительство 18 новых объектов образования: 15 детских садов и трех школ.

«Все свои жилые комплексы застройщик возводит по принципу «все включено». Это значит, что владельцы квартир от «Группы ЛСР» получают доступ к разнообразной инфраструктуре. К примеру, для жителей «ЗИЛАРТа» открыты ландшафтный парк «Тюфелева роща» и набережная Марка Шагала. Для проживающих в «Лучах» в 300 метрах от комплекса доступен центральный парк Солнцево. Будущие жители «ЛЕНИГРАDКИ 58» смогут посещать территорию Северного речного вокзала и акваторию Химкинского водохранилища, - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Два объекта из указанного списка находятся в финальной стадии строительства. Почти закончена школа в «Лучах» и готовится к вводу в эксплуатацию муниципальный детский сад на территории квартала Зиларт.

Этот принцип обеспечивает комфортное и безопасное проживание жильцов. Жилые комплексы, построенные по принципу «все включено», обладают свободными от машин дворами, подземными парковками, а также зелеными пространствами для отдыха и спорта в шаговой доступности.