РИАМО - 21 сен. Три месяца назад губернатор Московской области Андрей Воробьев передал 660 новых автобусов ЛиАЗ в филиалы «Мострансавто», после выхода транспортных средств на линию пассажиры проехали в них более 12 миллионов раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Автобусы, изготовленные специально для Московской области, работают на маршрутах в двух модификациях: пригородной и учебной для стажировки водителей», – уточняется в сообщении.

Автобусы ездят по тем маршрутам, которыми больше всего пользуются льготники. В каждом из автобусов за три месяца зафиксировано в среднем примерно 18 тысяч транзакций. Все транспортные средства адаптированы для проезда маломобильных пассажиров и соответствуют требованиям комфорта, безопасности и экологичности.

Транспорт работает по стандартам «Мострансавто». У пассажиров есть возможность оплатить проезд бесконтактными банковскими картами или гаджетами, а также картой «Стрелка», или совершить поездку по социальным картам жителя Москвы и области.