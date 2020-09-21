РИАМО - 21 сен. На YouTube-канале Московского транспорта опубликовали онлайн-экскурсию, благодаря которой каждый сможет прогуляться по Северному речному вокзалу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Приходите гулять по широким набережным, кататься на велосипеде по парку и одновременно наслаждаться видами на террасе Порта пяти морей», - говорится в сообщении.

Прогуляться по Северному речному вокзалу можно уже две недели.

«Он - герой многих кинофильмов, место силы и настоящее произведение искусства. А тем, кто по каким-то причинам не может попасть на экскурсию, предлагаем полную онлайн-версию. Наслаждайтесь», - отмечается в материале.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли для посетителей 5 сентября в рамках празднования Дня города.