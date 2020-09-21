РИАМО - 21 сен. Можайская городская прокуратура направила в Минэкологии материалы проверки в отношении ООО «ЭкоКонтинент», которая должна заплатить 245 тысяч рублей за нарушение правил обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компания занимается сбором и обработкой отходов в деревне Ямская Можайского городского округа.

«Установлено, что общество арендует в деревне часть нежилого здания, где складирует мусор. При этом в здании отсутствуют контейнеры и необходимая упаковка, отсутствует обваловка площадки для хранения», - говорится в сообщении.

Отходы свалены в общие кучи. Это может стать причиной загрязнения ливневых стоков и территории вокруг здания.

Результаты проверки направили в Минэкологии для назначения административного наказания.

«По итогам рассмотрения материалов инспекторы эконадзора оштрафовали компанию и одного из ее руководителей на общую сумму 245 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», - говорится в сообщении.