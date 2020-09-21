РИАМО - 21 сен. В Подмосковье подготовили список лучших смотровых вышек региона, с них можно увидеть города, монастыри и природные просторы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Подмосковье есть несколько смотровых площадок, подъем на которые подарит вам невероятные впечатления и самые красивые фотографии», - говорится в сообщении.

Одна из самых известных вышек находится на Блинной горе в Сергиевом Посаде. Площадка располагается на довольно высоком холме в нескольких километрах от Троице-Сергиевой лавры. Здесь открывается невероятный вид на монастырь с многочисленными церквями и башнями.

Еще одно хорошее место - водонапорная башня в Зарайске. Ее построили в начале 20 века по проекту техника Филиппова. Краснокирпичное здание расположилось в центре ромбовидной площади в одной из самых высоких точек города. Все лестничные проемы и перекрытия восстановлены в первоначальном виде, поэтому подъем по технологической лестнице предстоит непростой.

Но для тех, кто живет близ Коломны, лучшим местом для знакомства с округой станет Маринкина башня. Она одна из семи сохранившихся башен Коломенского кремля. Ее высота превышает 30 метров. По преданию, в эту башню заточили Марину Мнишек – возлюбленную Лжедмитрия II. Легенды гласят, что она обернулась птицей и улетела через одно из маленьких окон.

На Маринкиной башне можно увидеть весь Коломенский кремль, площадь двух революций, Соборную площадь и памятник Дмитрию Донскому.

Своя смотровая площадка есть и в Звенигороде. Она находится у стен Саввино-Сторожевского монастыря. Эту обитель основали в 1398 году преподобным Саввой – одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. С этой площадки открывается прекрасный вид на сам монастырь, бескрайние подмосковные просторы и живописную панораму города.

На берегу Бельского озера есть оборудованная смотровая площадка с панорамным видом на водоем и храм Михаила Архангела с колокольней. Она расположена на живописном склоне, по выложенной плиткой дорожке можно спуститься к небольшой уютной беседке.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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