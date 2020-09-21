РИАМО – 21 сен. Автопарк Химок включает в себя около 260 автобусов различной вместимости, из которых 82% (свыше 210 штук) приспособлены к перевозке маломобильных категорий граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Однако не все водители помнят четкий порядок действий при посадке инвалида. Это удалось выяснить во время проведения рейда по проверке доступности автобусов для маломобильных граждан на маршрутах общественного транспорта в подмосковных Химках. В ходе мероприятия проверено три автобуса и два троллейбуса.

«Задача водителей транспортных средств – максимально близко подъехать к бордюру, открыть площадку для подъема (аппарель) и помочь пассажиру с ограниченными возможностями при посадке. По результатам рейда были выявлены нарушения в работе водителей, основным из которых является незнание четкого порядка действий при посадке инвалида», – уточняется в сообщении.

Перевозчикам направили требования о проведении инструктажа с водителями.

Всего автобусный парк Подмосковья насчитывает свыше 9,5 тысячи автобусов, из них 5,8 тысячи (или более 60%) адаптированы для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.