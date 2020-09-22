РИАМО - 22 сен. Онлайн-форум «День предпринимателя Московской области» пройдет во вторник для действующих и начинающих бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Представители подмосковного бизнес-сообщества смогут обменяться опытом и получить новые знания от признанных экспертов.

«Среди спикеров мероприятия Александр Кравцов, основатель компании «Экспедиция», и Владимир Волошин, генеральный директор Newman Business Consulting, сооснователь международного спортивного проекта Ironstar Triathlon. В рамках работы дискуссионной площадки они расскажут о том, как объединить спорт и бизнес», – уточняется в сообщении.

Участники мероприятия также узнают о fashion-бизнесе в Московской области, маркетинге и продажах в онлайн. Кроме того, будут обсуждаться темы молодежного и женского предпринимательства, предпринимательского мышления и ключевых навыков текущего года.

Спикеры форума также расскажут о трендах и тенденциях в бизнесе, перспективах развития предпринимательства после пандемии коронавируса. Всего на форуме будет организовано восемь дискуссионных площадок. ​