РИАМО - 21 сен. Хорошевский суд Москвы признал виновной няню Елену Михайлову в избиении малолетних близнецов, она получила три года и два месяца в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Михайлова работала няней и воспитывала двух малолетних близнецов с декабря 2018 по март 2019 года.

«Указанные факты были установлены при помощи камеры видеонаблюдения, установленной родителями несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Суд приговорил Михайлову к трем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка.