РИАМО - 22 сен. Во вторник в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется «Сад дождя» - новая экспозиция на концертно-выставочном поле, посвященная роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками.

Как пояснила PR-директор «Аптекарского огорода» Ольга Архипова, водоотведение талых и дождевых вод - одна из ключевых проблем в городском благоустройстве. В традиционных городах считается, что от дождевой воды нужно как можно скорее избавляться.

«Новая парадигма отношения к дождевой воде в городе – полная противоположность прежней, а сама вода больше не считается обузой и неприятностью, свалившейся с неба на голову. Вода - ценность, которую необходимо использовать во благо», — подчеркнула Архипова.

В настоящее время прогрессивными считаются такие способы задержки воды, как зеленые крыши, сухие пруды и ручьи, которые заполняются во время ливня, дождевые сады, системы сбора дождевой воды для вторичного использования. Также внедряются новые твердые покрытия, способные пропускать воду.