РИАМО - 21 сен. В январе-августе текущего года в хозяйствах всех категорий Московской области произвели 203,6 тысячи тонн мяса, 469,9 тысячи тонн молока, 87595,7 тысячи штук яиц, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса доминировал и составил 94,3%. На долю хозяйств населения пришлось 4,9%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,8%», – уточняется в сообщении.

По надою молока на сельскохозяйственные организации пришлось 89,2%, на хозяйства населения – 7,1%, на фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей – 3,7%.

На конец августа 2020 года поголовье рогатого скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующей датой 2019 года увеличилось на 2,1%, поголовье овец и коз – на 12,8%, птицы – на 5,3%, свиней – на 3,2%, поголовье коров увеличилось на 0,8%.

Сокращение поголовья свиней было замечено в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 4,8%, в хозяйствах населения – на 2,3%.

В сельскохозяйственных организациях заметно увеличилось поголовье овец и коз – на 42,5%, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 10,2%.

Поголовье птицы увеличилось на 24,8% в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в тоже время в хозяйствах населения поголовье уменьшилось на 7,6%.