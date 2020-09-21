РИАМО - 21 сен. В поселке Щапово новой Москвы готовятся ввести в эксплуатацию пожарное депо с тренировочной башней и скалодромом, завершить строительство собираются в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На строительстве пождепо в Щапове комитетом проведено 12 инспекционных проверок. Специалисты центра экспертиз выполнили лабораторно-инструментальные исследования. Особое внимание уделялось соответствию выполненных работ и применяемых стройматериалов утвержденному проекту», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

После строительно-монтажных работ специалисты проведут еще одну проверку. После устранения замечаний объект введут в эксплуатацию.

В депо будут находиться помещения пожарной техники, помещения для мойки и ремонта, пункт связи, комнаты отдыха и столовая.

На прилегающей территории создадут открытую автостоянку.