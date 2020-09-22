РИАМО – 22 сен. Во вторник свое 85-летие отмечает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который с 1982 года является управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви.

Ювеналий родился 22 сентября 1935 года в Ярославле. Окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1957 году, Московскую духовную академию в 1961 году, получил церковную ученую степень кандидата богословия.

Свою трудовую деятельность Ювеналий начал в 1961 году преподавателем Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. Ювеналий участвовал в работе Поместных соборов и Архиерейских соборов Русской православной церкви, занимал пост председателя Синодальной комиссии по канонизации святых.

Митрополит Ювеналий награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, различными медалями.

Он является почетным гражданином Подольска и Подольского района, Коломны, Дмитрова, города Видное, Зарайска и Зарайского района, Егорьевска.

Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года Ювеналию присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».​