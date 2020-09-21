РИАМО - 21 сен. В городском округе Жуковский отремонтировали восемь автомобильных дорог общей протяженностью порядка 7 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы на муниципальной сети были проведены с привлечением софинансирования из бюджета Московской области, на региональной дорожной сети – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В этом году в Жуковском отремонтировали 2 региональных и 6 муниципальных дорог. Местные дороги отремонтировали за счет областного бюджета – из Дорожного фонда региона выделено порядка 36,5 миллиона рублей», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На региональной сети на улицах Дугина и Королева отфрезеровали старое покрытие, устроили выравнивающий слой и бортовой камень. На улице Дугина расположены две школы – №№10 и 7 имени С.Н. Мельникова, улица Королева примыкает к одной из центральных улиц города – Гагарина.

На дорогах уложили новое асфальтобетонное покрытие с использованием износоустойчивой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Такая смесь отличается низким уровнем шума, морозостойкостью и водонепроницаемостью, обладает повышенным коэффициентом сцепления дорожного покрытия с колесами автомобиля, что способствует повышению безопасности движения транспортных средств на скорости.

На муниципальной дорожной сети отремонтированы Мемориальный проезд, улицы Калугина; Маяковского – рядом расположена гимназия №1; Магистральная, которая ведет к школе №15 и церковному комплексу; Молодежная, где расположены два детских сада №№5 и 27; а также улица Советская – на ней расположены ЗАГС, соцзащита, центральная и детская библиотеки.