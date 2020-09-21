РИАМО - 21 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжения о передаче Тульской и Ярославской областям медицинских изделий, в том числе защитных масок и перчаток, документы опубликованы на официальном сайте правительства Московской области.

«Учитывая ходатайство правительства Тульской области, передать в собственность Тульской области имущество, находящееся в собственности Московской области, согласно приложению к настоящему распоряжению», - говорится в одном из документов.

Так, в перечень передаваемого имущества вошли более 265 тысяч штук разных видов масок, 19 тысяч штук латексных перчаток, 14 250 наборов тест-полосок для определения коронавируса, 4750 пластиковых защитных экранов для лица и столько же защитных масок для глаз, а также 550 противовирусных медицинских костюмов и 45 бесконтактных инфракрасных термометров.

Кроме того, по ходатайству правительства Ярославской области подмосковные власти передадут этому региону 50 тысяч штук латексных хирургических перчаток и 2,5 тысячи масок с фильтрами.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

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«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

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