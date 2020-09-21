РИАМО - 21 сен. Сотрудники правоохранительных органов назначили проверку после того, как жительница Москвы получила письмо на электронную почту с требованием выплатить 650 тысяч долларов в биткоинах от неизвестного, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, неизвестный вымогал деньги у женщины за нераспространение в интернете ее личной переписки, а также фотографий и видео.

«В настоящий момент по заявлению гражданки проводится доследственная проверка», - сказал собеседник агентства.