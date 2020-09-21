РИАМО - 21 сен. Свыше 600 деревьев и кустарников высадят вдоль восьми вылетных магистралей Московской области в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Мероприятия акции будут проходить по 30 сентября.

«В этом году экоакция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет вдоль восьми вылетных магистралей в границах 12 городских округов. Всего к высадке планируется более 600 деревьев и кустарников», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Растения будут высаживать вдоль следующих трасс: А-103 Щелковское шоссе, М-7 «Волга» Горьковское шоссе, М-5 «Урал» Новорязанское шоссе, Пятницкое шоссе, Волоколамское шоссе, Егорьевское шоссе, Носовихинское шоссе, Старосимферопольское шоссе.

В 12 городских округах высадят сосны, березы, рябины, клены, липы, каштаны, ивы, ели, а также сирень, спирею, кизильник и пузыреплодник.