РИАМО - 21 сен. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов раскритиковал идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о приватизации госимущества, подчеркнув, что данное предложение хорошее лишь в теории, сообщает Газета.ru.

«Я против того, чтобы сейчас взять и получить путем приватизации разовые деньги. Нужно компромиссное решение – использовать и частный, и государственный сектор. Предложение Кудрина – это не выход», – заявил Катасонов.

По его словам, приватизацию можно провести лишь как «разовую акцию», однако длительного эффекта этой меры ждать не нужно.

«Как разовая акция – возможно, но в длительной перспективе говорить о том, что это принесет постоянные доходы – намного большие, чем сейчас государству приносят корпорации, – я в это не верю. Ведь в теории не так уж и важно, кто собственник. Главное, чтобы он эффективно управлял и платил налоги «вбелую». Для России эти механизмы не очень хорошо работают», – отметил Катасонов.

Ранее Кудрин заявил, что государство могло бы получать от приватизации до 300 миллиардов рублей в течение 5-6 лет. Такая мера помогла бы не повышать налоги.​