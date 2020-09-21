РИАМО - 21 сен. Улицу Победы отремонтировали в Дедовске городского округа Истра, работы провели по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках проекта «Улица Победы», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы заменили покрытие и бортовой камень, укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком. По улице ежедневно проезжают порядка 3,5 тысячи автомобилей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что дорога ведет к двум детским садам, торговому центру и газораспределительной станции.