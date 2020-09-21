РИАМО - 21 сен. В Мытищах протестировали доступность городских автобусов для маломобильных граждан, выяснилось, что свыше 81% (231 автобус) автопарка приспособлены для перевозки таких пассажиров, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках акции «Доступный автобус» обследованы автобусы на двух маршрутах на наличие пандусов, аппарелей и мест для коляски в салоне. Автобус должен быть оснащен также аудиоинформатором, бегущей строкой, местом для инвалидной коляски и иметь низкий пол.

«В Мытищах более 81% от всего парка или 231 автобус различной вместимости приспособлены к перевозке маломобильных категорий граждан. Это неплохой показатель по всей Московской области», – сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

Ранее проверка подвижного состава на доступность для маломобильных граждан прошла в Химках и Долгопрудном.