РИАМО – 21 сен. Новый детский сад на 240 мест построят в селе Остафьево в новой Москве, особенностью здания станут окна разного формата, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Уникальность и узнаваемость этому небольшому саду придадут окна разного формата, размещенные на нейтральном светлом фоне фасадов. Помимо этого, они будут дополнительно выделяться за счет цветного обрамления. В результате у авторов получился объект, умело балансирующий между индивидуальностью и общим дизайном комплексной застройки», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Общая площадь двухэтажного детского сада составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Основная часть внутренних помещений отдана для десяти групповых ячеек, в которых будут учиться дети из ближайших домов. Помимо этого, в садике предусмотрены спортивный и музыкальны залы, кружковые, а также административные и подсобные помещения.

Вокруг здания организуют игровые площадки, а также спортивную площадку для всего детсада. Фасады будут облицованы керамогранитными плитами, а цветные вставки вокруг окон будут сделаны из окрашенных металлических листов. Вместе они придают зданию гармоничный и законченный вид.