РИАМО – 21 сен. В Московском регионе аннулировано более 2880 кредитных каникул для тех граждан, кто не представил в срок документы, подтверждающие снижение доходов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

30 сентября завершается срок подачи заявления на кредитные каникулы. Эта мера поддержки позволила значительно снизить долговую нагрузку граждан, которые оказались в затруднительном финансовом положении в период пандемии коронавируса и чьи доходы снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года.

«В законе о кредитных каникулах также был определен срок, в течение которого граждане обязаны предоставить документы, подтверждающие снижение доходов. Это 90 дней, а если возникли непредвиденные сложности при их сборе, то еще 30 дней», – отмечается в материале.

Как показывает статистика, большинство граждан обратилось за предоставлением кредитных каникул в апреле и начале мая, а к сентябрю те, кто в первых рядах воспользовался льготой, должны были предоставить банкам доказательства снижения дохода.

Для тех, кто не предъявил необходимые документы в срок, кредитные каникулы были аннулированы – в Московском регионе зафиксирован 2881 такой случай: 1971 – в Москве и 910 – в Московской области.

«Ситуации бывают разные. Среди людей, которые не смогли подтвердить снижение дохода на 30 и более процентов, есть и те, кто просто ошибся в расчетах и прогнозах относительно собственного дохода и поспешил подать заявление на предоставление льготы», – сказала главный экономист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова.

Как правило, добросовестные заемщики честно и оперативно сообщают о возникшей проблеме кредитору и вместе с ним находят выход из положения. Чаще всего банки в таких ситуациях идут навстречу клиенту и переоформляют кредитные каникулы на собственные программы реструктуризации.

Многие кредиторы также отмечают, что некоторые заемщики не представили подтверждающие снижение дохода документы и одновременно не выходили на связь. «Молчание» клиента с аннулированными кредитными каникулами и намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств может обернуться серьезными проблемами.

«При такой отмене кредитных каникул долговое обязательство заемщика «вернется» к условиям, которые были установлены на момент подачи заявления – то есть будут отменены все послабления по выплатам за весь период. Кредитор в этом случае имеет право пересчитать начисления по ссуде и потребовать срочного погашения всех платежей за месяцы пользования льготой», – предупредила Львова.

Банк также может начислить пени и штрафы по кредиту. Кроме того, ухудшится кредитная история клиента, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем. Банк России рекомендует каждому заемщику с аннулированными кредитными каникулами не ждать печальных последствий, а срочно обратиться в свой банк и вместе с кредитором найти компромиссное решение.

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21 СЕНТЯБРЯ

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