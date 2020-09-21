РИАМО - 21 сен. Спасатели поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели 20 сентября из подмсковного леса трех потерявшихся грибников, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Первый случай произошел в лесу недалеко от деревни Бабенки Богородского городского округа.

«24-летний парень со своей пожилой бабушкой пошли в лес за грибами. Блуждая по лесу, грибники попали в болото. Мужчина понял, что не сможет самостоятельно вывести бабушку и позвонил в Единую службу спасения. Парень определил свои координаты через смартфон, поэтому спасатели быстро обнаружили потерявшихся людей и вывели их из леса», - сказал спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Тимофеев.

Он добавил, что второй случай произошел в лесном массиве между деревнями Мамонтово и Боровково городского округа Электросталь. Там за грибами отправилась целая группа. Однако 65-летний мужчина отстал от своих знакомых и заблудился. Грибники, обнаружив пропажу своего товарища, обратились в Единую службу спасения «112».

«Спасатели, скоординировав усилия, приступили к поискам. Включив сирену спасательного автомобиля, работники «Мособлпожспаса» начали прочесывать лес. Спустя несколько часов поисков спасатели нашли мужчину. Потерявшийся пенсионер чувствовал себя хорошо, но испытывал жажду. От медицинской помощи он отказался», - добавил Тимофеев.