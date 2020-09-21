РИАМО - 21 сен. В поселке Хорлово в Воскресенске 26 сентября пройдет фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок», говорится в сообщении комитета по туризму Московской области.

«Лучшие хозяюшки городского округа Воскресенск продемонстрируют свои творческие способности, угостят гостей заготовками, обменяются рецептами варенья, маринованных огурчиков, яблочных пирогов и других деликатесов традиционного русского застолья. Вход свободный», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля организуют несколько конкурсных испытаний, в том числе презентацию домашних заготовок «Скатерть-самобранка», творческий конкурс на тему фруктов, ягод и овощей «Развернись, душа!», а также дегустацию заготовок «А у нас вкуснее!».

Также можно будет поучаствовать в онлайн-конкурсе «Наши традиции». Каждый желающий может поделиться видеорецептом консервации, выпечки, прочих кулинарных изысков. Победителей определят отдельно.

Место проведения - сквер перед ДК «Хорлово».

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