РИАМО - 21 сен. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что на закупку дорогих лекарств для лечения редких заболеваний в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов заложили примерно на 13 миллиардов рублей больше средств, чем ранее, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ряд <...> СМИ ранее сообщил, что якобы в проекте закона о федеральном бюджете на следующую трехлетку планируется сократить средства на закупку лекарств для редких заболеваний. Эти сообщения являются абсолютной ложью. Для фракции «Единая Россия» эта тема крайне важна. На лечение людей мы не будем жалеть деньги, как бы тяжело ни было. В бюджете трехлетки эти средства будут увеличены», – сказал Исаев.

Он добавил, что в этом году на закупку препаратов от редких болезней потратили более 61 миллиардов рублей, а в 2021 году планируется увеличить эту сумму до 64 миллиардов рублей, а в 2022 году — до почти 67 миллиардов рублей.

«В этом году мы планируем принять законопроект о повышении НДФЛ до 15% на доходы от пяти миллионов рублей в год. И с 2021 году будет сформирован фонд в объеме 60 миллиардов, который ежегодно будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями», — отметил Исаев.

Соответствующий законопроект в первом чтении Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 23 сентября.​