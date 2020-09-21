РИАМО - 21 сен. В Коломне отремонтировали 600 метров трамвайных путей, 500 метров привели в порядок в рамках текущего ремонта, еще на 100 метрах кривых участков пути провели капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы проводились на проспекте Кирова и улицах Девичье поле, Суворова, Октябрьской революции. При капитальном ремонте на улице Спирина полностью заменили балласт, шпалы, крепления и рельсы. Также на участке ремонта была проведена сварка стыков», - говорится в сообщении.

При обновлении инфраструктуры использовались инновационные материалы, благодаря которым уменьшается шум от вагонов. Часть подготовительных работ проводилась под движением днем, а сам ремонт - в ночное время. Это позволило избежать ограничений в движении.

Общая протяженность трамвайных путей в Коломне составляет порядка 44 километров. Пуск первого трамвая состоялся 5 ноября 1948 года.