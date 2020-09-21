РИАМО - 21 сен. В понедельник до 20:00 дороги столицы могут быть загружены на семь-восемь баллов из десяти, на данный момент пробки уже достигли шести баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Особенно сильно будут загружены те участки дорог, на которых проводятся дорожные работы.

«Если хотите ехать по свободным дорогам, лучше выезжать после 20 часов», – говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные заторы ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, на Пятницком шоссе, на Горбатом путепроводе и на Нижегородской эстакаде ТТК, а также на Дмитровском шоссе около дома №67.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, МКАД перед Волоколамским шоссе, Каширское шоссе, а также МКАД на внутренней стороне от Белой дачи до улицы Липецкой.