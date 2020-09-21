РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 сен. В подмосковных Котельниках наградили победителей турнира по футболу для любителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Масштабный турнир по футболу для любительских команд прошел в Котельниках в минувшие выходные. В предыдущем чемпионате, который проходил летом, приняли участие всего четыре команды в связи с ограничениями, тогда и поступило предложение провести турнир более масштабно.

«Турнир был городской, но по регламенту схож с чемпионатом мира по футболу. Восемь команд, две группы, где каждая сыграла минимум три раза с соперниками. По общим итогам победу одержала команда «Местные», второе место заняла команда «Строитель», а третье - «Силикат», - говорится в сообщении.

Команда «Сбербанк» отличилась дважды, два их игрока получили награды. Лучшим бомбардиром оказался Дмитрий Давиденко, а лучшим игроком чемпионата стал Игорь Кряжов. Лучшим вратарем чемпионата был признан Максим Коростелев из команды «Строитель».