РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 сен. Открытые соревнования по велоспорту пройдут в Томилинском лесопарке подмосковного Дзержинского 27 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всех любителей велосипедного спорта приглашают принять участие в открытых соревнования по велоспорту класса маутинбайк, первый этап которых пройдет 27 сентября в Томилинском лесопарке. Регистрация участников стартует 27 сентября в 9:30. На 11:00 запланирована торжественная церемония открытия, а старт гонки – на 11:15. Место встречи – Томилинский лесопарк, улица Лесная, парковка дома №29», – говорится в сообщении.

Организаторами соревнований выступили Федерация велосипедного спорта Московской области, администрация города и отдел по физической культуре и спорта Дзержинского. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «кросс-кантри» – гонках по пересеченной местности.

В соревнованиях могут принять участие все любители велоспорта в возрастных категориях: мальчики и девочки 2011 года рождения и младше; мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения; мальчики и девочки 2007-2008 годов рождения; юноши и девушки 2005-2006 годов рождения; юниоры и юниорки 2003-2004 годов рождения; мужчины и женщины; мужчины 30-39 лет; ветераны мужчины старше 50 лет.