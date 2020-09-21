РИАМО - 21 сен. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат российских судьей, их доход вырастет на 3% с 1 октября текущего года, сообщает Газета.ru.
«Оклады вырастут у судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ», – уточняется в сообщении.
Кроме того, зарплаты поднимутся у судей, работающих в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и мировых судах регионов.
Такое решение приняли для «обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии