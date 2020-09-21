РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В парке «Наташинские пруды» Люберец каждую пятницу будет организована танцевальная программа для старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сбор участников в 12:00 на малой сцене.

«Первая ознакомительная встреча с пенсионерами в рамках танцевальной программы прошла в парке на минувшей неделе. На ней собрались около 10 человек. Вместе определили, что танцевальные мероприятия под музыку советских лет необходимо проводить на постоянной основе», - говорится в сообщении.

Кроме того, для люберчан старшего возраста проходят открытые тренировки по скандинавской ходьбе. В парке «Наташинские пруды» пенсионеры занимаются по средам и воскресеньям. Начало в 8:00. В Центральном парке тренировки по скандинавской ходьбе проходят три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Начало в 09:45.

Занятия на свежем воздухе организованы совместно сЛюберецким комплексным центром социального обслуживания и реабилитации населения в рамках программы «Активное долголетие».