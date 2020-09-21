РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 сен. Жители подмосковных Котельников смогут проголосовать за один из вариантов внешнего облика храма во имя Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 20 сентября на сайте администрации Котельников стартовало голосование по определению внешнего облика храма во имя Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в микрорайоне Парковый горокруга Котельники», - говорится в сообщении.

На конкурс представлены 15 вариантов.

«Мы предлагаем каждому из вас выбрать свой вариант и проголосовать за него. Число голосов по каждому из проектов станет важным критерием, но просим обратить внимание, что окончательный выбор победителя будет определяться приходской комиссией Спасского храма при участии священнослужителей Русской православной церкви», - отмечается в материале.