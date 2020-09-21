РИАМО - 21 сен. После того, как у некоторых студентов обнаружили признаки Covid-19, руководство Сретенской духовной семинарии в Москве решило перевести обучение в дистанционный формат, сообщается на сайте учреждения.

«19 сентября несколько студентов обратились в медицинскую службу семинарии с жалобой на головную боль, повышенную температуру, потерю обоняния. Они немедленно сдали анализ на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию», - говорится в сообщении.

Студентам, не имеющим симптомы никаких заболеваний, предложили покинуть семинарию до момента снятия ограничительных мер в духовной школе по желанию.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом продолжает действовать масочный режим - средства индивидуальной защиты нужно продолжать носить в общественных местах.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Попова: Новых ограничений из‑за коронавируса в РФ не планируется. Эпидемическая ситуация в стране остается стабильной.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.