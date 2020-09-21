РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В Подольске на Варшавском шоссе в понедельник вечером столкнулись три автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Варшавском шоссе у кругового движения на улицы Кирова, 43-й Армии и Южный обход.

«Столкнулись три автомобиля. Среди них - две иномарки и машина такси. Авария не сильная. Судя по всему, кто-то затормозил, а другие не успели среагировать», - сказал очевидец.