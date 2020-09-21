РИАМО - 21 сен. Московский городской мотофестиваль пройдет 26 сентября, из-за проведения мероприятия движение на некоторых улицах в городе будет перекрыто, некоторые перекрытия начнутся уже в 23:30 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Полностью движение перекроют на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, на улице Маши Порываевой с 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября, а также на Садовом кольце от улицы Каланчевской до Ленинского проспекта с 11:50 26 сентября. На этом участке движение будет открываться постепенно, по мере прохождения по нему мотоколонны.

«В нескольких местах также нельзя будет парковаться уже с 24 сентября», – уточняется в сообщении.

Парковать машины запретят на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, на улице Маши Порываевой с 23:30 24 сентября до 15:00 26 сентября, а также на плоскостной парковке закрытого типа №9009 на улице Крымский Вал с 00:01 24 сентября до 21:00 26 сентября.

Ограничения движения будут осуществляться на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, на улице Маши Порываевой с 23:30 24 сентября до 23:30 25 сентября. Двигаться придеться по одной полосе в каждом направлении.