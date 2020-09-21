РИАМО - 21 сен. Двухмесячный ребенок с врожденной гидроцефалией – избыточным скоплением спинномозговой жидкости в желудочковой системе головного мозга – поступил в Красногорскую городскую больницу №1, сотрудники медучреждения спасли ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Чтобы центральная нервная система работала полноценно, спинномозговая жидкость должна циркулировать и поддерживать внутричерепное давление и водно-электролитный гомеостаз. Однако у двухмесячного пациента Красногорской городской больницы №1 случилась блокада оттока. Желудочки расширялись, голова начала увеличиваться в размерах, а темечко набухало.

«За время моей практики это самый молодой пациент в нашем отделении. Раннее выявление заболевания помогло избежать шунтирования головного мозга. Это большой плюс, так как если устанавливать ребенку шунт, то со временем его необходимо было бы поменять в виду того, что с возрастом человек растет, и шунт был бы уже мал», – сказал заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.

Ребенку провели эндоскопическую операцию. Она выполняется через небольшое отверстие в черепе, через которое вводится эндоскоп с камерой. После этого в глубине мозга делается прокол и восстанавливается отток жидкости.

Теперь маленький пациент находится под наблюдением врачей. Его здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем ребенку предстоит наблюдение у невролога в поликлинике.