РИАМО - 21 сен. Солнце пересечет небесный экватор 22 сентября в 16:31 мск и перейдет из северного небесного полушария в южное, таким образом, в северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном — весна, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название — равноденствие.

«После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего 7 часов», — отмечается в сообщении.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает и северное и южное полушарие, то есть линия терминатора проходит через полюса Земли, точно по меридианам. Терминатор — это линия, отделяющая освещенное Солнцем полушарие Луны или планеты от неосвещенного.

Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян. Поэтому праздники, близкие к осеннему равноденствию, у разных народов всегда связывались со сбором урожая, подведением итогов и подготовкой к зиме.

Между тем, именно в день осеннего равноденствия — 23 сентября 1928 года — был заложен первый камень в фундамент Московского планетария, началось строительство звездного дома столицы. 5 ноября 1929 года состоялось торжественное открытие Московского планетария, первого в СССР и 13-го в мире.