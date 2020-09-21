РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В подмосковном Подольске продлили бесплатный проезд для волонтеров на муниципальных рейсах, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации округа.

«Льготы для волонтеров округа не отменены. По паспорту волонтера они смогут продолжать ездить на муниципальных рейсах. Важно отметить, что на коммерческие рейсы это не распространяется», - сказала сотрудница.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об отмене бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте Подмосковья для волонтеров, которые помогали жителям региона в пандемию коронавирусной инфекции.